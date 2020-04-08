Основатель Twitter Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

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Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Я направляю $1 млрд в акциях (компании) Square — около 28% моего состояния — в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19», — написал Дорси.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на здоровье и образование девочек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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