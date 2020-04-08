Мексика нарастила экспорт текилы в I квартале, несмотря на пандемию COVID-19

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Производство текилы в Мексике не пострадало от санитарных ограничений властей из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регулирующий совет Мексики по текиле.

По словам главы коммуникационной службы совета Паулины Мендоса, экспорт текилы в первом квартале превысил показатели 2019 года на 20% и достиг 66,6 млн литров.

Мексиканские власти отнесли агропродовольственную отрасль к жизненно необходимым на время карантинных мер, рассказала Мендоса. Данная отрасль включает в себя выращивание голубой агавы и производство текилы, поэтому на сегодняшний день продолжают работу все предприятия в секторе.

Крупнейшим импортером текилы в мире являются Соединенные Штаты, где сегодня потребляют данного напитка в два с половиной раза больше, чем в Мексике. Далее следуют ФРГ, Испания и Франция.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.