Управление делами президента получит более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/13024183/RIAN_6203040.HR-pic905-895x505-23033.jpg">

Правительство России выделило более 1 млрд руб. Управлению делами президента на проведение противовирусных мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из резервного фонда кабмина выделят 1,118 млрд руб. на мероприятия по противодействию распространению коронавируса нового типа, в том числе, на организацию медицинской помощи, указано в документе.

Управление делами президента должно проконтролировать эффективное использование средств и представить отчет до 1 февраля 2021 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом

— Кабмин выделил волонтерам более 242 млн рублей для помощи в борьбе с коронавирусом

— Правительство выделит 500 млн рублей на обеспечение россиян за границей