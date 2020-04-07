Работающие в апреле россияне получат обычную зарплату

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В Роструде заявили, что россияне, которые продолжают работать в апреле, получат зарплату в обычном размере, а не в повышенном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нерабочие дни, установленные с 4 по 30 апреля из-за распространения коронавируса, не являются выходными или праздничными, поэтому повышение зарплаты не предусмотрено.

В ведомстве напомнили, что, согласно указу президента России, зарплата за неработающими в этот период сотрудниками сохраняется.

Апрель был объявлен нерабочим месяцем, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Однако глава государства отметил, что выходные могут быть сокращены в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации .

Работу в этот период продолжают магазины с товарами первой необходимости, аптеки, медицинские учреждения, непрерывно работающие организации и другие.

В России на данный момент зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19, 58 человек умерли, 494 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.