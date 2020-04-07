В СФ пояснили, что нерабочие дни предполагают запрет на увольнения

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что президентский указ о нерабочем апреле включает в себя запрет на увольнение сотрудников, пишет ТАСС.

Рязанский добавил, что компании не могут увольнять из-за объявленного нерабочего периода. По его словам, такие решения легко оспариваются в суде.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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