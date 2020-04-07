Путин расширил перечень причин для списания долгов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список случаев, при которых происходит списание долгов по платежам в государственный бюджет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, долги по платежам в госбюджет признаются безнадежными к взысканию в случае банкротства гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Также в список добавлено исключение юридического лица из единого государственного реестра по решению регистрирующего органа.

Кроме того, безнадежным к взысканию признается долг физического лица при его освобождении от уплаты штрафа или при решении суда о невозможности взыскания.

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