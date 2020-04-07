Евросоюз соберет €15 млрд помощи для борьбы с коронавирусом в мире

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен собрать «пакет внешней помощи в €15 млдр для борьбы с корнавирусом». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в первую очередь средства будут направлены для помощи африканский государств.

По словам председателя Еврокомиссии, деньги пойдут на поддержку здравоохранения и занятости в странах, являющихся партнерами ЕС.

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