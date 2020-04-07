Евросоюз соберет €15 млрд помощи для борьбы с коронавирусом в мире
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен собрать «пакет внешней помощи в €15 млдр для борьбы с корнавирусом». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в первую очередь средства будут направлены для помощи африканский государств.
По словам председателя Еврокомиссии, деньги пойдут на поддержку здравоохранения и занятости в странах, являющихся партнерами ЕС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Здание Европарламента переоборудуют под центр диагностики COVID-19
— Европейские страны создадут военную группу для борьбы с коронавирусом
— ЕС призвал отменить санкции, мещающие ряду стран получать медпомощь