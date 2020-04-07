Страховое покрытие банковских счетов до 10 млн рублей одобрили в Минфине

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин поддержал законопроект о расширении страхового покрытия банковских счетов до 10 млн рублей для сложных жизненных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что положительное заключение на законопроект уже готово.

Отмечается, что законопроект предусматривает расширение страхового покрытия с 1,4 млн до 10 млн рублей в случае, если человек попал в сложную жизненную ситуацию.

По словам Силуанова, к таким ситуациям относятся случаи, когда продается квартира, деньги поступают на счет в банке, а у банка отзывают лицензию, или когда речь идет о наследстве.

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