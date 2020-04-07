РЖД будут рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД начнет продавать специальные билеты на поезда, которые позволят рассаживать пассажиров в метре друг от друга. Об этом сообщает корпоративная газета компании «Гудок».
Отмечается, что пока для поездки в купе можно будет приобрести билеты только для двух мест вместо четырех.
Подобные правила будут также распространяться на плацкартные вагоны. При этом ограничения не будут касаться тех пассажиров, которые едут вместе, к примеру семьи.
В спальные вагоны по-прежнему будут продаваться два билета.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
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