Роструд: зарплата за нерабочие дни в апреле не будет повышенной
Граждане России, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную ежемесячную зарплату вместо повышенной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Роструда.
«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении.
В ведомстве также пояснили, что работникам, чей труд оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается установленное вознаграждение. Принцип оплаты труда работникам в штате остается неизменным.
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