Песков рассказал, согласен ли Путин с ограничением ввоза дешевого бензина в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, согласен ли глава государства Владимир Путин с недопущением ввоза в РФ дешевого бензина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что данным вопросом занимается правительство страны.
«Было бы странно, если бы в РФ действовала схема, с которой не согласился президент. Формулировка: недопущение понижения цен на бензин – это примитивный подход», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Песков посоветовал обратиться по данному поводу к кабмину.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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