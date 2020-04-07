Песков рассказал, согласен ли Путин с ограничением ввоза дешевого бензина в РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, согласен ли глава государства Владимир Путин с недопущением ввоза в РФ дешевого бензина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что данным вопросом занимается правительство страны.

«Было бы странно, если бы в РФ действовала схема, с которой не согласился президент. Формулировка: недопущение понижения цен на бензин – это примитивный подход», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Песков посоветовал обратиться по данному поводу к кабмину.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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