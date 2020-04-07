Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро — 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По отношению к прошедшему дню курсы продолжают снижение. Доллар теряет 0,78%, евро — 0,23%.
Ранее курс доллара на торговых площадках опустился ниже отметки 76 рублей впервые с 18 марта на фоне намерения ОПЕК+ и ряда других государств сократить объемы добычи нефти.
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