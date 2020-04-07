Правительство может повысить порог ипотеки для получения кредитных каникул
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что кабмин может повысить порог ипотеки для обращения граждан за кредитными каникулами в ряде регионов России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Порог в 1,5 миллиона рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов», — объяснил он.
Моисеев добавил, что в этот перечень входят Москва, Петербург и Дальний Восток.
По словам замминистра, на данный момент рассматривается возможность увеличения порога для отдельных субъектов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии. После этого правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.
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