Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь и чеснок
Генеральная прокуратура России поручила антимонопольной службе изучить ситуацию с ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны на фоне распространения коронавируса в России, сообщает пресс-служба ведомства.
«Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета <...> Указанное может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», — отметили в прокуратуре.
По данным ведомства, виновные в нарушении антимонопольного законодательства будут привлечены к ответственности, а правоохранители начнут мониторинг розничных цен на постоянной основе.
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