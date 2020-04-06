В Минтруде сообщили о выделении 200 млрд рублей на поддержку семей с детьми в РФ

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Глава российского Минтруда Антон Котяков сообщил, что на поддержку семей с детьми в России будет выделено порядка 200 млрд руб. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, 140 млрд руб. из этой суммы предназначены для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Как пояснил руководитель ведомства, это та выплата, которая предоставляется с 1 июня и начисляется с 1 января.

«А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, - это выплата для семей с детьми до 3 лет», — сказал Котяков.

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