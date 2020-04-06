Пашинян: Армения хотела бы закупать российский газ в рублях, а не долларах

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Правительство Армении обратилось с просьбой к руководству России продавать российский газ за российские рубли, а не доллары США, учитывая высокий уровень оборота американской валюты в экономическом пространстве ЕАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сегодня я провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого мы обсудили вопрос цены на газ <...> мы платим за российский газ долларами США. Думаем, что было бы правильно оплачивать российскими рублями», — сказал президент в ходе прямого эфира на своей странице в Faceebok.

Пашинян также заявил, что рассчитывает на взаимопонимание с российским руководством по вопросу цены на энергоносители, принимая во внимание «кризисную ситуацию и в экономическом, и в гуманитарном плане».

Ранее правительство Армении сообщало, что вице-премьер страны Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19.

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