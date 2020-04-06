Россия возобновила вывоз граждан из-за рубежа
close
Россия возобновила вывоз граждан из-за рубежа, передает РИА «Новости».
В понедельник, 6 апреля, будут совершены два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород, сообщили в координационном Совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран», — сказано в сообщении.
Информация о следующих рейсах будет публиковаться на сайте «Стопкоронавирус.рф» и портале госуслуг.
Ранее Россия сократила число чартерных рейсов, а также ограничила количество пребывающих из-за рубежа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Помощь туристам: Россия выделит деньги на проживание за границей