В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ
В Минстрое России пояснили временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как объяснили в Минстрое, нововведение относится к гражданам, которые по каким-то причинам не могут оплатить коммунальные услуги онлайн. Россиянам с подобными трудностями рекомендовано оформить рассрочку платежа, а не накапливать задолженность.
В ведомстве подчеркнули, что от того, насколько своевременно будут поступать средства за услуги зависит стабильность и полноценность работы ЖКХ. В условиях карантина, как отметили в Минпромторге, на комплекс ложится наибольшая нагрузка в связи с повышением потребления коммунальных услуг.
Ранее стало известно, что российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
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