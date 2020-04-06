Глава Минтруда: на пособия по безработице в РФ направят 30 млрд рублей

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Российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков уведомил, что на пособия по безработице в России выделят 30 млрд рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что речь идет о выплатах, которые в качестве поддержки получат граждане, обратившиеся в центры занятости.

«И порядка 35 млрд руб. будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов », — добавил Котяков.

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