В Забайкалье отменили полный запрет продажи алкоголя

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 апреля поставил свою подпись под постановлением об отмене полного запрета на торговлю алкоголем, который ранее был введен в регионе в рамках режима самоизоляции от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу чиновника.

В соответствии с этим документом, в регионе вводятся ограничения на розничную продажу спиртного.

Так, теперь осуществлять торговлю алкоголем можно только с 19.00 до 9.00.

Данное постановление начнет действовать с 7 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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