Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.

Так Стано прокомментировал письмо от депутатов ЕС с требованием сохранить санкции.

Экономические ограничения против России были введены после присоединения Крыма в 2014 году.

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