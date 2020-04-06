Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
Так Стано прокомментировал письмо от депутатов ЕС с требованием сохранить санкции.
Экономические ограничения против России были введены после присоединения Крыма в 2014 году.
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