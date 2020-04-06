В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
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Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Так, Центробанк направит банкам 150 млрд руб. на кредиты для бизнеса.
Отмечается, что выдача стартует 8 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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