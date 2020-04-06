Воробьев: заводы PepsiСо и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Заводы PepsiСо и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня наша задача прежде всего — это работа крупных и средних предприятий. И вот здесь мы сделали все необходимое, чтобы заводы работали, фабрики работали, компании работали. Но теперь и жить, и работать можно только по-новому. Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц.

Все предприятия на территории Московской области могут работать, но работать по-новому, с соблюдением новых правил. Это социальная дистанция, это защита, это приказ генерального директора о том, что все меры он предусмотрел и соблюдает, потому что жизнь важнее экономики, как ни крути.

Mercedes начинает работать с завтрашнего дня, все ок у Mercedes, как и прежде, надеюсь, спрос тоже будет. Kimberly Clark, PepsiCo, они все работают. Но работают уже по новому в новых условиях», — рассказал Воробьев в интервью РБК.

«Что касается пропускного режима, на прошлой неделе было много шума по этому поводу (система электронных пропусков, по которым жители Московской области смогут выходить на улицу во время действия режима самоизоляции. — «Газета.Ru»), — продолжил губернатор. — Смысл этой платформы заключается в том, что, если ты хочешь поехать на работу, ты должен зачекиниться (на месте работы). Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать и ты идешь совершенно спокойно. Размещена она будет на mosreg.ru. Сегодня она тестируется, сегодня она обкатывается, и сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям. Но и мы очень надеемся опять же, что скорость распространения будет низкая и мы сможем этого избежать».