Малый и средний бизнес в Москве получит субсидии на продвижение товаров онлайн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/993/13015993/Depositphotos_239616060_xl-2015-pic905-895x505-60656.jpg">

Малый и средний бизнес в Москве, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, впервые сможет получить субсидии на продвижение товаров и услуг в интернете и на оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Уточняется, что возместить можно будет до 50% комиссии, притом не более 700 тыс. руб. до конца 2020 года.

Кроме того, выплаты будут возможны только при условии, что размер вознаграждения агрегаторов составляет не более 20% от стоимости товара или услуги.

Осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях компании, которым не более трех лет, могут рассчитывать на льготные кредиты под 8% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нерабочие дни: сколько потеряет экономика России

— Еще одни «каникулы»: новый закон для пострадавших от пандемии

— Граждане и бизнес смогут взять полугодовые кредитные каникулы