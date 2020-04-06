Малый и средний бизнес в Москве получит субсидии на продвижение товаров онлайн
Малый и средний бизнес в Москве, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, впервые сможет получить субсидии на продвижение товаров и услуг в интернете и на оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Уточняется, что возместить можно будет до 50% комиссии, притом не более 700 тыс. руб. до конца 2020 года.
Кроме того, выплаты будут возможны только при условии, что размер вознаграждения агрегаторов составляет не более 20% от стоимости товара или услуги.
Осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях компании, которым не более трех лет, могут рассчитывать на льготные кредиты под 8% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля. Это мера несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан.
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