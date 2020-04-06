Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап «новой реальности», однако российские власти к этому готовы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что сейчас у России накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Кроме того, имеются достаточные для реакции на все изменения резервы правительства.

При этом Силуанов отметил, что «тучные времена» в экономике прошли, и распределять имеющийся государственный бюджет приходится более эффективно.

Он также добавил, что доходная база бюджета в дальнейшем будет уменьшаться, но правительство готово к такому сценарию.