Силуанов объявил об окончании «тучных времен» в российской экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в «тучные времена» в российской экономике прошли. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, на данный момент в экономике наступает этап «новой реальности», однако правительство к этому готово. Министр отметил, что в Банке России накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Кроме того, существуют резервы правительства, которых будет достаточно для того, чтобы отреагировать на изменения в экономике и бюджете.
При этом Силуанов сообщил, что доходная база бюджета будет сокращаться в будущем, однако власти готовы к подобному сценарию.
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заключил он.
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