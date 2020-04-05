Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами

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Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.

Отмечается, что такой всплеск наблюдается впервые за последние несколько лет.

Наиболее популярными биодобавками являются витаминно-минеральные комплексы.

По мнению специалистов, с одной стороны, до конца вспышки COVID-19 спрос на витамины будет лишь увеличиваться, однако, с другой стороны, большой запас закупленных средств и необходимость оставаться дома не будут мотивировать к новым покупкам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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