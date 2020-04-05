Посол РФ не исключил, что Минск и Москва могут «переосмыслить» цену на газ для Белоруссии
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что Минск и Москва могут начать переговоры по вопросу цены на газ. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сейчас, когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, тем более цена, как правило, привязана к цене на нефть, то это для экспертного сообщества фактор, который надо учитывать. Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться», — сказал посол.
При этом Мезенцев добавил, что никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, для того чтобы пересмотреть договоренности по цене на газ.
В середине февраля Россия и Белоруссия договорились о ценах на российский газ на 2020 год. Как было объявлено, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года.
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