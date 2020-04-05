Минпромторгу поручено обеспечить медорганизации средствами защиты

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Министерство промышленности и торговли России должно в приоритетном порядке обеспечивать средствами индивидуальной защиты медицинские организации и соответствующие службы, соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Поручение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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