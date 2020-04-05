Белоруссия полностью приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

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Белорусская железная дорога (БЖД) с 5 апреля временно отменяет поезда в Москву и Санкт-Петербург, последние маршруты в сообщении с Россией, пишет пресс-центр компании.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов.

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