Белоруссия полностью приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
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Белорусская железная дорога (БЖД) с 5 апреля временно отменяет поезда в Москву и Санкт-Петербург, последние маршруты в сообщении с Россией, пишет пресс-центр компании.
«Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов.
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