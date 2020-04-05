Москвич перевел мошенникам 750 тысяч рублей на инвестиции в «Северный поток - 2»
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В Москве мужчина перевел мошенникам 750 тысяч рублей, чтобы инвестировать в газопровод «Северный поток — 2», пишет РЕН.
Потерпевший увидел в интернете объявление об инвестициях в проект и оставил свой номер телефона. После этого ему около 30 раз перезвонил менеджер, а еще позже — начальник компании из московского офиса.
Когда мужчина перевел 750 тысяч рублей, ему сказали, что деньги сгорели вместе с шестью тысячами долларов, которые якобы приложил вышеупомянутый начальник.
Полиция проводит проверку.