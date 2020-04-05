Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье
Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Новые правила разрешают работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, которые оказывают услуги по медицинской лицензии, указано в документах. При этом организации обязаны сообщать властям о своей деятельности.
В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора. До 1 мая в городе также запрещено посещение парков и зон отдыха.
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