FT: Канада и США обсуждают введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии

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Нефтедобывающая провинция Альберта в Канаде и США ведут переговоры о введении пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии, если страны не договорятся о завершении ценовой войны, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни.

Отмечается, что министр энергетики провинции будет участвовать в ближайшей встрече ОПЕК+. Кроме того, сообщается, что регион готов сотрудничать и совместно сокращать добычу нефти.

Встреча ОПЕК+ должна была состояться 6 апреля, но была перенесена на 8 или 9 число. По информации СМИ, на конференции речь может пойти о сокращении добычи нефти для преодоления кризиса.

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