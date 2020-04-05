Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Президент США Дональд Трамп допустил, что может ввести пошлины на импорт нефти для того, чтобы обеспечить защиту энергетического сектора страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что нужно заботиться об американской энергетической сфере.

«Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он сделает «то, что должен».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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