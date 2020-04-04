Ограничения в Москве не коснутся оказания лицензированных медуслуг

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Ограничительные меры, введенные в Москве на фоне распространения коронавируса нового типа, не коснутся оказания лицензированных медицинских услуг, следует из указа мэра столицы.

В соответствии с указом, приостанавливается работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. При этом исключением являются услуги, оказываемые на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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