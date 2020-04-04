Штраф до 1 млн рублей грозит организациям за нарушение ограничений в Москве
За нарушение ограничений, введенных в Москве на фоне распространения коронавируса нового типа, юридическим лицам грозит штраф до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Самые жесткие санкции предусмотрены за нарушения, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу, в этом случае организациям грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
При нарушении, которое не привело к причинению вреда здоровью и имуществу, юридические лица заплатят штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
Нарушением считается несоблюдение требований социального дистанцирования, а также запрет на проведение общественных мероприятий и работа организаций, которые должны быть закрыты на время действия режима самоизоляции.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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