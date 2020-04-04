Норвегия может сократить добычу нефти

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Норвегия может сократить нефтедобычу в одностороннем порядке, если будет достигнуто глобальное соглашение, сообщает Reuters со ссылкой на министра нефти и энергетики страны Тину Бру.

По словам министра, норвежская сторона рассмотрит возможность сокращения, если будет достигнуто соглашение по значительному снижению объемов добычи.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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