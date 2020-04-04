Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Москва и Эр-Рияд могут сократить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Трамп добавил, что не согласится по этому вопросу ни на какие уступки России и Саудовской Аравии, в том числе и на сокращение нефтедобычи внутри США, так как это запрещено американским антимонопольным законодательством.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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