Собянин определил уполномоченных налагать штрафы на ИП и юридические лица
Определены московские органы исполнительной власти, имеющие полномочие налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина на сайте городского правительства.
Выписывать штрафы смогут департамент торговли и услуг, департамент образования и науки, московская административная дорожная инспекция, государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и управы районов.
Данные меры являются временными и будут отменены после улучшения ситуации с коронавирусом нового типа, подчеркивается в сообщении.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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