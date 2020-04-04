Собянин определил уполномоченных налагать штрафы на ИП и юридические лица

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12988513/Depositphotos_9655388_l-2015-pic905-895x505-91084.jpg">

Определены московские органы исполнительной власти, имеющие полномочие налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина на сайте городского правительства.

Выписывать штрафы смогут департамент торговли и услуг, департамент образования и науки, московская административная дорожная инспекция, государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и управы районов.

Данные меры являются временными и будут отменены после улучшения ситуации с коронавирусом нового типа, подчеркивается в сообщении.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Специальные коды: когда в Москве введут пропускную систему

— За сутки 434 человека заразились коронавирусом в Москве