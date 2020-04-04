В МИД поступили деньги, выделенные на помощь оставшимся за рубежом россиянам

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деньги, выделенные правительством для оказания помощи россиянам за границей из-за распространения коронавируса, поступили на счет внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что в МИД начинает работать комиссия; первые обращения, поступившие на портал госуслуг, находятся в обработке. Уточняется, что выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.

Захарова напомнила, что в понедельник, 6 марта, возобновится работа по формированию графика прилета россиян.

Ранее правительство РФ утвердило порядок помощи гражданам России, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

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