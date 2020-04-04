Reuters: экстренная встреча ОПЕК+ переносится

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Страны ОПЕК+ переносят экстренную встречу, запланированную на 6 апреля, пишет Reuters со ссылкой на источники в организации.

Как сообщает агентство, встреча переносится на 8 или 9 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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