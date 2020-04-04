Главный нарколог предлагает ограничить продажи алкоголя на время карантина

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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предлагает ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина по всей России, пишет «Интерфакс».

«Ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — сказал Брюн.

Нарколог подчеркнул, что алкоголь и курение ухудшают течение инфекционных заболеваний.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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