Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
close
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Согласно документу, теперь кредиторы не могут подать заявления о банкротстве должников, которые наиболее пострадали от коронавируса или включены в перечень стратегических предприятий.
Отмечается, что постановление действует в течение полугода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом
— Мишустин потребовал утвердить новые меры по борьбе с коронавирусом до конца недели
— Мишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей