Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/13001641/RIAN_6194613.HR-pic905-895x505-6017.jpg">

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, теперь кредиторы не могут подать заявления о банкротстве должников, которые наиболее пострадали от коронавируса или включены в перечень стратегических предприятий.

Отмечается, что постановление действует в течение полугода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом

— Мишустин потребовал утвердить новые меры по борьбе с коронавирусом до конца недели

— Мишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей