Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, теперь кредиторы не могут подать заявления о банкротстве должников, которые наиболее пострадали от коронавируса или включены в перечень стратегических предприятий.

Отмечается, что постановление действует в течение полугода.

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