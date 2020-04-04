Россия финансово поддержит граждан, застрявших за границей из-за коронавируса
close
Правительство одобрило выделение МИД из резервного фонда средств, чтобы финансово помочь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
Решение позволит оплатить проживание россиян, находящихся в других странах и не имеющих на это средств.
Кроме того, деньги направят на продление документов, по которым граждане находятся за границей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Посольство РФ: около 2 тыс. россиян не могут вернуться на родину из США
— Росавиация подтвердила приостановление вывоза россиян из-за рубежа