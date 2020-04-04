Россия финансово поддержит граждан, застрявших за границей из-за коронавируса

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Правительство одобрило выделение МИД из резервного фонда средств, чтобы финансово помочь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Решение позволит оплатить проживание россиян, находящихся в других странах и не имеющих на это средств.

Кроме того, деньги направят на продление документов, по которым граждане находятся за границей.

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