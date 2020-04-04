Кабмин выделил волонтерам более 242 млн рублей для помощи в борьбе с коронавирусом

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Правительство России разрешило выделить из резервного фонда кабмина бюджетные ассигнования на сумму более 242 миллионов рублей для организации «Волонтеры-медики», которая помогает пожилым людям в самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

В документе говорится, что выделенные средства направлены для организации проведения мероприятий в условиях распространения нового коронавируса. Добровольцы должны будут обеспечить функционирование оперативных штабов во всех регионах России, а также оказать адресную помощь на дому около 200 тыс. гражданам старше 60 лет. Планируется, что около 15 тыс. волонтеров будут помогать покупать продукты и лекарства, а также товары первой необходимости.

Отмечается, что документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России 2 апреля 2020 года.

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