В Саудовской Аравии заявили о готовности к сотрудничеству для решения по нефти

Министр энергетики Саудовскаой Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз заявил, что королевство готово к сотрудничеству для решения по нефти. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

Он отметил, что Эр-Рияд все еще приветствует участников нефтяного рынка, которые хотят найти решение для его баланса.

«Нефтяная политика королевства предусматривает работу по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам и производителей, и потребителей», — добавил Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.