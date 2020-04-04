Reuters: США не ведут переговоры с Саудовской Аравией или РФ по сокращению добычи нефти

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями нефтяной отрасли.

Как отметил министр, президент США Дональд Трамп выражает оптимизм насчет заключения сделки между Эр-Риядом или Москвой, которое может произойти через несколько дней.

По данным источника, глава Белого дома уже поручил Бруйетту и главе американского Минфина Стивену Мнучину разработать меры, предназначенные для немедленного повышения ликвидности в энергетическом секторе.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.