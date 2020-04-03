Источник назвал условие сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией

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Саудовская Аравия готова на значительные сокращения нефтедобычи в случае достижения согласованной договоренности с США и Россией о совместном снижении нефтедобычи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией королевства.

Источник не располагает данными, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала. Уточняется, что формула еще не определена.

В первом квартале королевство добывало 9,8 млн б/с, с апреля страна увеличила производство до 12 млн б/с.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что добычу необходимо сократить до уровня первого квартала.

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