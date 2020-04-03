Путин подписал указ об онлайн-продаже лекарств во время эпидемии

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает онлайн-продажу рецептурных лекарств в период эпидемии, а также ЧС. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторы документа отмечают, что такое решение было особенно необходимо в период самоизоляции, поскольку теперь люди с хроническими заболеваниями, а также пенсионеры смогут получить нужные лекарства не выходя из дома.

Теперь правительство наделено правом ввести продажу рецептурных лекарств онлайн до 31 декабря 2020 года.

Ранее россияне имели возможность только забронировать необходимые препараты в ближайшей аптеке.

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