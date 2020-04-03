Путин заявил о нецелесообразности экономических ограничений «под одну гребенку» по РФ

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания с совбезом заявил о нецелесообразности введения ограничений для предприятий единообразно по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Совещание проходило в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что в нескольких регионах страны так и не были зарегистрированы случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19.

«Под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны - нецелесообразно», — добавил Путин.

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